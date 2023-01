Transferts - OM : Un dossier bouillant du mercato fixé à 10M€ ?

Pierrick Levallet

En froid total avec José Mourinho à l'AS Roma, Rick Karsdorp se rapproche de plus en plus d'un transfert cet hiver. Le joueur de 27 ans serait notamment dans le viseur de l'OM, Pablo Longoria cherchant à renforcer le couloir droit d'Igor Tudor. Le club romain aurait d'ailleurs posé ses conditions pour le départ de Rick Karsdorp.

Alors qu’il a déjà recruté Jonathan Clauss et Issa Kaboré l’été dernier, Pablo Longoria aimerait encore renforcer le couloir droit de la défense d’Igor Tudor. Le président de l’OM explorerait donc le marché des transferts à la recherche de la meilleure option possible. Et depuis quelques temps, il est annoncé sur la piste menant à Rick Karsdorp, qui évolue à l’AS Roma. Le Néerlandais n'entre pas vraiment dans les plans de José Mourinho. Le pensionnaire de Serie A ne devrait d’ailleurs pas s’opposer à son départ.

L’AS Roma est ouverte au départ de Karsdorp

D’après Gianluca Di Marzio, l’AS Roma serait plus qu’ouverte au départ de Rick Karsdorp. Le Néerlandais est en froid avec José Mourinho. Le club romain voudrait donc se débarrasser du joueur de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025. Et les Giallorossi auraient posé leurs conditions dans ce dossier.

Pour Karsdorp, ce sera 10M€