Mercato - OM : Longoria pousse un coup de gueule et se fait respecter

Au terme d’un très long feuilleton, Gerson a bel et bien fini par quitter l’OM, où il ne souhaitait plus jouer sous les ordres d’Igor Tudor. Le voilà désormais de retour à Flamengo, club qu’il avait quitté il y a un an et demi. Un terrain d’entente a ainsi fini par être trouvé, mais ce sont surtout les Brésiliens qui se sont visiblement pliés aux exigences de Pablo Longoria pour Gerson. Explications.

Suite au changement d’entraîneur à l’OM et l’arrivée d’Igor Tudor à la place de Jorge Sampaoli, il y a eu de grands perdants. Ça a notamment été le cas de Gerson. Chouchou de l’Argentin, le Brésilien n’était pas dans les plans du Croate. Pour le milieu de terrain, la première partie de saison a donc été compliquée avec un temps de jeu limité. Une situation pas au goût de Gerson qui souhaitait alors quitter l’OM cet hiver. Il avait d’ailleurs une idée en tête : retourner à Flamengo.

« Le prix est fixé par le club vendeur, pas l’acheteur »

L’officialisation est tombée, Gerson est de retour à Flamengo. Mais les négociations avec l’OM n’ont pas été simples. Ainsi, comme le10sport.com vous l’avait révélé, ça a longtemps bloqué entre les deux clubs à cause du prix du Brésilien. En effet, Flamengo ne proposait que 12M€ quand Pablo Longoria avait fixé la somme à 20M€ pour Gerson. D’ailleurs, le président de l’OM n’avait d’ailleurs pas hésité à hausser le ton concernant les négociations avec le club carioca. Longoria avait ainsi poussé un coup de gueule, lâchant : « Tant que Flamengo ne s’alignera pas sur nos demandes, il reste un joueur de Marseille. Le prix est fixé par le club vendeur, pas l’acheteur ».

Flamengo s’aligne sur l’OM

Pablo Longoria avait alors posé ses conditions pour le transfert de Gerson et le président de l’OM a été entendu. Selon nos informations, Flamengo a fini par répondre aux attentes des Phocéens. En effet, pour ce qui est du montant de l’opération de Gerson, on atteint les 15M€ et avec les bonus, cela pourrait approcher les 20M€, soit le montant initialement dépensé par l’OM pour le transfert du Brésilien à l’été 2021.