Mercato - OM : Après l’énorme échec de rachat de l’OM, Boudjellal fait son mea culpa

Thomas Bourseau

Il y a plus de deux ans désormais, de vives rumeurs de rachat de l’OM ont fait irruption dans la presse. Une initiative portée par l’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. De l’eau a coulé sous les ponts et ce dernier a mis tout cela derrière lui après moult interventions dans la presse. En marge de l’opposition entre son Hyères 83 FC et l’OM en 32èmes de finale de Coupe de France le 7 janvier prochain, Boudjellal a vidé son sac sur cet épisode.

C’était le gros feuilleton du printemps et de l’été 2020. Au cours de cette période mouvementée en raison du départ d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif et des changements opérés à l’OM avec l’arrivée de l’ex-directeur sportif Pablo Longoria devenu président en février 2021, il a notamment été question d’une éventuelle vente de l’OM alors que Frank McCourt avait racheté le club à l’automne 2016. Avec Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d’affaires franco-tunisien, l’ancien président du RC Toulon avait pour projet de racheter l’OM. Cependant, un énorme imbroglio s’en est suivi avec une vague de communiqués à ce sujet alors qu’il n’y avait aucune intention de vente de la part de Frank McCourt, propriétaire de l’OM, et cela, Boudjellal le savait pertinemment.

Mercato - OM : Après son erreur, Longoria va devoir rectifier le tir en janvier https://t.co/EMV5MKgEvR pic.twitter.com/Q20KUUL8e7 — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

«Je n’ai jamais voulu racheter l’OM, mais Ajroudi, lui, avait peut-être les moyens ou les investisseurs pour»

Ce samedi, dans le nouveau numéro du Journal Du Dimanche, Mourad Boudjellal a définitivement tourné la page OM en prenant le projet de Hyères 83 FC l’an passé. Pour le JDD , Boudjellal n’a pas manqué de souligner ses difficultés relationnelles avec l’ancien président de l’OM : Jacques-Henri Eyraud. « Le problème, ce n’était pas avec lui, mais avec Jacques-Henri Eyraud [alors président]. Une détestation s’est créée, d’abord parce que je ne l’ai pas épargné. Au passage, je note que Longoria, avec a priori les mêmes moyens, fait le taf qu’Eyraud ne faisait pas ».



En outre, Mourad Boudjellal affirme avoir été dupé par son partenaire de l’époque dans cette affaire, à savoir Mohamed Ayachi Ajroudi au sujet notamment de supposées conversations avec Frank McCourt, qui n’auraient jamais eu lieu. « Dans cette histoire, je me suis laissé séduire, c’était excitant. Je n’ai jamais voulu racheter l’OM, mais Ajroudi, lui, avait peut-être les moyens ou les investisseurs pour. Sauf qu’il voulait juste faire un aller-retour. Et surtout, il a menti car il n’a jamais eu de contact avec McCourt, alors qu’il me l’assurait. La médiatisation l’a rendu fou. On m’attribuait des communiqués que je découvrais en même temps que la presse. Où l’on disait que les joueurs étaient mauvais ou qu’un ultimatum pour vendre était posé. Un ultimatum, McCourt n’en a rien à cirer. On était dans le délire total, le ridicule ».

«Tant mieux que ça ne se soit pas fait avec l’OM. C’était trop gros pour démarrer»