Un entraîneur de Ligue 2 recale Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne

Ancien adjoint historique de Rudi Garcia, Frédéric Bompard a enfin lancé sa carrière de numéro 1 et dirige actuellement le Nîmes Olympiques, 18e de Ligue 2. Et bien que l'ancien coach de l'OM peut désormais se targuer d'avoir Cristiano Ronaldo sous ses ordres à Al-Nassr, Bompard n'a aucun regret. Bien au contraire.

C'est officiel depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo s'est engagé avec Al-Nassr. Libre de tout contrat, l'attaquant portugais va donc découvrir le championnat saoudien et sera entraîné par Rudi Garcia. D'ailleurs, lorsque l'ancien entraîneur de l'OM a accepté l'offre d'Al-Nassr, il a proposé à son fidèle adjoint, Frédéric Bompard de le rejoindre. Mais ce dernier a décliné.

Bompard a recalé Garcia pour Al-Nassr

« Oui, il m’a appelé, mais je n’y suis pas allé. Il y a des choses qui ne me convenaient pas. Ce n’est pas plus mal que je n’y sois pas allé. Aujourd’hui, je ne me vois plus être l’adjoint de personne », révèle l'actuel entraîneur de Nîmes pour So Foot , avant d'assurer qu'il n'a aucun regret sur le fait d'être passé à côté de l'opportunité de diriger Cristiano Ronaldo.

«Cristiano Ronaldo il est en fin de carrière»