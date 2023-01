Mercato - FC Nantes : Kombouaré viré, il lâche un terrible constat

Thibault Morlain

Actuel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré est sous contrat jusqu’en 2023 avec les Canaris. Mais voilà que l’avenir du technicien de 59 ans fait beaucoup parler. Etant donné les résultats en dents de scie de Nantes, un licenciement est évoqué par certains et Kombouaré sait d’ailleurs que l’épée de Damoclès est au-dessus de sa tête.

Malgré sa victoire en Coupe de France la saison passée avec le FC Nantes, tout est loin d’être tout rose pour Antoine Kombouaré. En effet, sur le banc des Canaris, l’entraîneur de 59 ans est loin d'être serein d’autant que ses relations avec Waldemar Kita, son président, sont loin d’être les meilleures. De quoi alors craindre le pire pour l’avenir de Kombouaré ?

« A tout moment, ça peut s’arrêter »

En conférence de presse ce jeudi, Antoine Kombouaré a livré un énorme constat sur son avenir au FC Nantes, sachant très bien que d’ici quelques semaines il pourrait bien ne plus être là… « J’ai toujours appris que dans mon métier, à tout moment, ça peut s’arrêter. Donc, pourquoi j’irais regarder ce qu’il se passe dans deux mois, alors que dans une semaine, dans quinze jours, je peux être viré ? J’ai fait ça partout. Je me concentre sur le match qui est là : si je le gagne, j’ai des chances de rester, plus je gagne de matches, plus j’ai de chances de rester. Si moi, je commence à me faire des plans sur la comète en me disant « qu’est-ce qu’il va se passer dans deux mois ? », et que je ne gagne pas les matches qui sont là… Ceux-là, je vais les regarder à la maison », a d’abord expliqué Kombouaré.

« Il n’y a pas de totem d’immunité »