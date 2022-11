Foot - FC Nantes

FC Nantes : L’énorme coup de gueule d’Antoine Kombouaré

Publié le 14 novembre 2022 à 00h30

Hugo Chirossel

Alors que le FC Nantes a réussi à se qualifier pour les barrages de la Ligue Europa, la situation est bien différente en championnat. Les Canaris, tenus en échec par l’AC Ajaccio ce dimanche à la Beaujoire (2-2), pointent à la 15e place du championnat avec 13 points. Si Antoine Kombouaré a aimé la réaction de son équipe, menée de deux buts à 20 minutes de la fin de la rencontre, l’entraîneur nantais a avoué avoir honte de la première partie de saison des siens.

Le FC Nantes vit une première partie de saison faite de contraste. Qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa, les Canaris affronteront la Juventus afin d’accéder aux huitièmes de finale. Mais dans le même temps, les Nantais sont 15e de Ligue 1, à égalité de point (13) avec l’AJ Auxerre, premier relégable. Ce dimanche, les hommes d’Antoine Kombouaré ont été tenus en échec par l’AC Ajaccio à la Beaujoire (2-2), avant la trêve internationale.

Equipe de France : Voilà à quoi pourrait ressembler la révolution de Deschamps https://t.co/ZDSmAWlGlJ pic.twitter.com/5gdH3jKxHR — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

«Il faut qu'on se remette tous en question»

Satisfait de la réaction de ses joueurs, l’entraîneur nantais reste très mécontent du contenu de ce match. « C'est le soulagement. Aujourd'hui, on a gagné un point. On n'est pas passé loin de la correction. On a joué 15 minutes, on a produit du jeu, et après les deux premiers contres d'Ajaccio, on s'est perdu, on n'a plus voulu du ballon (...). On mérite de revenir, mais ce n'est pas un bon match. Il faut qu'on se remette tous en question. Il faut que les joueurs y pensent pendant les vacances et qu'ils reviennent avec d'autres intentions », a déclaré Antoine Kombouaré après la rencontre, dans des propos relayés par MadeInFoot .

« J'ai honte »