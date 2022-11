Foot - FC Nantes

FC Nantes : La sanction tombe, Kombouaré crie à l’injustice

Publié le 11 novembre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Le 23 octobre dernier, lors de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Nantes (1-1), Antoine Kombouaré avait poussé un énorme coup de gueule, pointant notamment du doigt les arbitres. Suite à ses propos, l’entraîneur des Canaris risquait gros et la sanction a fini par tomber. Le verdict étant désormais connu, Kombouaré a tenu à réagir et il n’est clairement pas d’accord avec sa sanction.

Antoine Kombouaré était plus que jamais remonté contre le corps arbitral de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Nantes. L’entraîneur des Canaris avait alors laissé éclater sa colère, lâchant un énorme coup de gueule : « L’arbitre doit comprendre l’énervement. C’est bien parce que le quatrième arbitre me dit qu’il peut comprendre le sentiment d’injustice. Mais comme il me l’a dit en première mi-temps. Je suis très en colère surtout avant la mi-temps. Tu ne peux pas me mentir, j’ai horreur de ça. Les menteurs, pour moi ils n’ont rien à foutre dans le football ».

Mercato - FC Nantes : Kita rêvait d'Arkadiusz Milik, il arrive https://t.co/HRw5RZPadk pic.twitter.com/9tqJUiB4Sj — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

Kombouaré prend 3 matchs

Forcément, avec de tels propos, Antoine Kombouaré s’exposait à des sanctions. Et l’entraîneur du FC Nantes est désormais fixé sur son sort. En effet, le verdict est tombé. Kombouaré a ainsi été sanctionné de trois matchs de suspension, dont deux avec sursis. Une sanction qui prendra effet à partir du mardi 15 novembre, l’entraîneur des Canaris pourra donc être sur le banc de touche pour le prochain match face à l’AC Ajaccio.

« C’est une injustice »