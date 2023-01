Mercato - Real Madrid : Une grosse annonce tombe pour le transfert d'Haaland

Hugo Chirossel

Recruté par Manchester City l’été dernier, l’avenir d’Erling Haaland continue de faire parler. L’attaquant norvégien aura une clause libératoire de 150M€ en 2024 et serait toujours dans le viseur du Real Madrid. Interrogé au sujet de l’ancien joueur du Borussia Dortmund, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a pour sa part affirmé qu’il était très content avec Robert Lewandowski à ce poste.

À l’image du feuilleton Kylian Mbappé, celui d’Erling Haaland pourrait bien revenir sur la table l’année prochaine. S’il est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, l’attaquant norvégien âgé de 22 ans aurait une clause libératoire de 150M€ activable dès 2024.

Clause libératoire de 150M€ en 2024

OK Diario indiquait récemment que le Real Madrid n’avait pas entériné ce dossier. Malgré le recrutement d’Endrick, qui débarquera en 2024, les Merengue pourraient revenir à la charge concernant Erling Haaland dans un an et demi.

« Nous avons Lewandowski à cette position »