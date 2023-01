PSG : Neymar poussé au transfert, ce conseil fou

Thibault Morlain

L’avenir de Neymar fait à nouveau l’objet de certaines rumeurs. Malgré un contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, le Brésilien est annoncé sur le départ. En effet, le Qatar aimerait toujours se séparer de son numéro 10. Forcément, cela fait énormément parler et du côté du Brésil, on a lâché de gros conseils à Neymar pour la suite de sa carrière.

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Neymar était finalement resté au PSG. Mais voilà qu’un départ serait toujours à l’ordre du jour pour la direction parisienne. En effet, selon les derniers échos, le PSG voudrait encore se séparer de Neymar, souhaitant ainsi faire de la place pour le duo Kylian Mbappé-Lionel Messi.

Neymar incité à quitter le PSG

Journaliste brésilien, Milton Neves s’est confié sur l’avenir de Neymar, lui glissant alors certains conseils. Celui qui travaille notamment pour UOL lui a alors d’abord lâché : « Moi, si j’étais Neymar, je ferais de mon mieux pour quitter le club de Mbappé ».

Direction Manchester United ?