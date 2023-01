Mercato - OM : C'est confirmé, un transfert à 19M€ va échapper à l'OM

La rédaction

Révélation de la Coupe du monde au Qatar avec le Maroc, Azzedine Ounahi a véritablement impressionné toute la planète football. Ses performances n'ont pas échappé en Europe et l'Angevin est désormais courtisé par de nombreux clubs, dont l'OM. Toutefois, en Italie, du côté de Naples, on s'active et le club aurait fait une offre de 19M€, avec un projet en tête.

Joueur clé de l'effectif de Walid Regragui durant le Mondial 2022, Azzedine Ounahi a brillé avec les Lions de l'Atlas et a notamment tapé dans l'œil de l'OM, bien déterminé à le recruter en cette période de mercato hivernal. Toutefois, la concurrence est féroce et Naples semble idéalement positionné comme révélé en exclusivité par le 10sport.com.

Naples fait une offre de 19M€

Selon les dernières informations de Foot-Mercato , Naples aurait fait une offre de 19M€ (bonus inclus) à Angers pour recruter Azzedine Ounahi. Pour rappel, le milieu de terrain marocain est lié au SCO jusqu'en 2025 tandis que sa valeur marchande est estimée à hauteur de 15M€ par Transfermarkt.

Naples a un plan pour Ounahi