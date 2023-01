Attendu par Mbappé au PSG, il joue la montre pour son transfert

Thomas Bourseau

Bien que le PSG puisse compter sur Neymar et Lionel Messi en plus de Kylian Mbappé, le Français réclamerait un nouvel attaquant et attendrait de ses dirigeants qu’ils recrutent Harry Kane. De son côté, l’Anglais quitterait Tottenham à une condition. Explications.

Kylian Mbappé a déjà fait part à deux reprises de son insatisfaction concernant son rôle de pivot depuis le début de la saison. Pour satisfaire le champion du monde tricolore, Luis Campos compterait réussir là où il a échoué l’été dernier, à savoir recruter un attaquant de pointe. Pour The Athletic, Mauricio Pochettino expliquait ces dernières semaines que le complément offensif idéal pour Kylian Mbappé n’était autre qu’Harry Kane. « La tactique ? C'est quelque chose qui unit Harry et Kylian. Ils aiment vraiment le jeu. (…) Et c'est pourquoi je pense qu'il serait si bon de les voir jouer ensemble. Ils seraient totalement compatibles. Cela pourrait ressembler au lien qu'Harry entretient avec Son Heung-min chez les Spurs. Donc si vous me demandez de citer deux grands joueurs offensifs qui pourraient bien jouer ensemble, ce serait Harry Kane et Kylian Mbappé ».

Kylian Mbappé réclamerait Harry Kane au PSG

Et il semblerait que Kylian Mbappé ait prêté attention à ce que son ancien entraîneur ait dit puisque selon Ok Diario l’attaquant du PSG aurait dans son viseur Harry Kane. Pire, d’après le média ibérique, Mbappé aurait réclamé la signature de l’attaquant de Tottenham à ses dirigeants.

Mbappé, Messi... Le PSG envoie un énorme message à ses stars https://t.co/A3fhHl877W pic.twitter.com/adfdo9nc3e — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

Harry Kane sur le départ si Antonio Conte quitte Tottenham