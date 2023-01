Au PSG, ils font déjà l’unanimité

Thomas Bourseau

Avec les vacances de Kylian Mbappé, d’Achraf Hakimi et d’autres cadres laissés au repos, Christophe Galtier a donné leur chance à certains jeunes issus du centre du formation du PSG pour le 32ème de finale de Coupe de France à Châteauroux (3-1). L’occasion pour trois titis parisiens de se montrer.

Certes, Ismael Gharbi (18 ans) et El Chadaille Bitshiabu (17 ans) s’étaient déjà mis quelques minutes sous la dent lors de la deuxième partie de la saison dernière sous Mauricio Pochettino. Cependant, ce ne fut pas le cas de Warren Zaïre-Emery qui est tout juste âgé de 16 ans et qui semble être dans les bonnes grâces de Christophe Galtier. En attestent ses apparitions à plusieurs reprises en matchs officiels cette saison et sa titularisation vendredi soir face à Châteauroux lors du 32ème de finale de Coupe de France (3-1).

Warren Zaïre-Emery, le «bébé» déjà bien mature

Ayant disputé l’intégralité de la rencontre de coupe, Warren Zaïre-Emery a fait forte impression et tout d’abord dans l’esprit de son entraîneur Christophe Galtier qui a fait passer le message suivant au sujet de la prestation du milieu de terrain de 16 ans dans des propos rapportés par L’Équipe . « Il a fait un match complet, total, d’un bon niveau ». Coéquipier de Zaïre-Emery, Hugo Ekitike s’est montré plus inspiré en zone mixte vendredi soir et dans des propos relayés par CulturePSG en dressant un portrait plus que flatteur du titi parisien. « Warren, c’est un bébé. Il est très jeune et fascinant. Il est jeune mais aussi très mature pour son âge. C’est bien, il faut qu’il continue comme ça et reste dans le travail. Pour lui, je ne me fais pas de souci. ».

Après Zaïre-Emery, Bitshiabu et Gharbi aux honneurs