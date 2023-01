Mercato - PSG : Les vérités d’Ekitike après son transfert au PSG

Thibault Morlain

Depuis l’été 2022, Hugo Ekitike évolue avec le PSG. Performant avec le Stade de Reims la saison dernière, le prometteur attaquant a tapé dans l’oeil du club de la capitale et Luis Campos, rejoignant ainsi l’effectif de Christophe Galtier. Un nouveau défi d’envergure pour Ekitike sur lequel il s’est confié.

Au terme d’une saison aboutie avec Reims, Hugo Ekitike a convaincu le PSG de le recruter. L’attaquant a donc rejoint le club de la capitale dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Désormais à Paris, Ekitike découvre donc un nouvel environnement. Et à l’occasion d’un entretien accordé à PSG TV , il a fait le point sur sa vie après son transfert au PSG.

Messi de retour au PSG, l’Argentine crie au scandale https://t.co/kyAvUefhhi pic.twitter.com/JriKi3eaxl — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

« Ce n’était pas un choix compliqué »

Interrogé notamment sur le changement entre Reims et le PSG, Hugo Ekitike a expliqué : « Reims et le PSG ? Cela n’a rien à voir, on rentre dans le cercle des plus grands clubs du monde. Paris c’est un club incroyable, le plus grand en France. Ce n’était pas un choix compliqué, car Paris était le club que je regardais le plus en dehors de Reims. Sur les matchs de Ligue des Champions ces dernières années, tous les joueurs que j’aime voir étaient ici. Pour moi, c’était évident. Paris, c’était logique ».

« Mes ambitions avec le PSG ? M’imposer ici »