Mercato - OM : Gerson au cœur d'une polémique, il reçoit un gros message

Ce mardi, Gerson a officialisé son retour au Flamengo après un passage d'un peu plus d'un an à l'OM. Le milieu de terrain retrouve son ancien club. Et pour certains journalistes, ce retour est synonyme d'échec pour le joueur, qui avait tenté le défi européen. Vice-président de Flamengo, Marcos Braz a tenu à défendre sa nouvelle recrue.

Gerson retourne en terre connue. Après un passage mitigé à l'OM, le milieu de terrain a retrouvé l'un de ses anciens clubs, Flamengo. Le joueur s'est engagé avec la formation de Rio de Janeiro jusqu'en 2027. Mais cette arrivée ne fait pas que des heureux. Journaliste brésilienne, Ana Thaís Matos apparente ce retour à un échec. Selon elle, Gerson a fait le choix de la facilité en rejoignant Flamengo. Des déclarations, qui ont suscité la polémique au Brésil. La jeune femme a été la cible d'insultes sur les réseaux sociaux et a dû s'expliquer ce mardi.

Au cœur de la polémique, la journaliste s'explique

« Nous avons fait une analyse du marché des athlètes brésiliens en Europe. L'analyse ne portait pas sur ce qu'il ferait au Brésil, mais sur la façon dont le marché brésilien est une zone de confort et finit par frustrer beaucoup d'attentes sur le potentiel réel des joueurs brésiliens. A aucun moment je n'ai dit qu'il était regrettable de jouer pour l'équipe A ou B » a déclaré Ana Thaís Matos dans des propos rapportés par Bolavip.

Flamengo monte au créneau