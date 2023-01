Mercato - OM : Clashé avant son transfert, Gerson reçoit un énorme message

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Gerson serait sur le point de quitter l'OM et de faire son retour au Brésil, du côté de Flamengo. Alors que le milieu de terrain de 25 ans est ciblé par les critiques à cause de ce choix, Rodrigo Dunshee - vice-président du club auriverde - a tenu à prendre sa défense.

Depuis l'arrivée d'Igor Tudor en lieu et place de Jorge Sampaoli à l'OM, Gerson vit un véritable calvaire. A tel point que le milieu de terrain de 25 ans serait sur le départ. En effet, Gerson serait en passe de fuir l'OM pour faire son retour au Brésil, du côté de Flamengo. Un choix qui est vivement critiqué.

O Gerson classificou o Olimpique para Champions e levou o clube ao vice-campeonato da França, atrás do PSG. Ele bateu metas contratuais q geraram prêmios ao CRF e a ele. Não é um atleta que se frustrou. Sem essa de invejar o exterior e derrubar o BR. Jogar no Flamengo é o melhor. https://t.co/QEN7H4ZEUN — Rodrigo Dunshee (@roddunshee) December 31, 2022

«Gerson a qualifié l'OM pour la Ligue des champions»

Alors qu'il serait sur le point de quitter l'OM pour retrouver son pays natal, le Brésil, Gerson est sous le feu des critiques. Certains - et notamment la journaliste Ana Thaís Matos - estimant que le milieu de terrain d'Igor Tudor recherche la facilité en revenant à Flamengo, plutôt que de tenter une nouvelle aventure en Europe. Toutefois, Gerson peut compter sur le soutien de Rodrigo Dunshee, le vice-président du club auriverde.

«Jouer à Flamengo est la meilleure option»