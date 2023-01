Mercato - OM : Longoria veut une sensation du Maroc, il va déchanter

Axel Cornic

L’après-Coupe du monde s’annonce radieux pour Azzedine Ounahi, qui a été l’un des hommes forts du Maroc avec son coéquipier Sofyan Amrabat. Plusiuers clubs semblent être sur ses traces et si selon nos informations Pablo Longoria souhaite l’attirer à l’Olympique de Marseille, c’est bien le Napoli qui est pole pour accueillir le milieu de 22 ans.

Jeune talent de la Ligue 1, Azzedine Ounahi va franchir un palier important lors de l’année 2023. Ses prestations à la Coupe du monde ont impressionné et plusieurs clubs semblent prêts à faire des folies dès ce mercato hivernal.

L’OM a bougé pour Ounahi, mais...

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Pablo Longoria rêve de recruter Ounahi à l’OM, encore plus d’ailleurs avec le récent départ de Gerson. Selon nos informations, le joueur du SCO d’Angers est pourtant hors de porté pour l’OM actuellement et un club étranger a déjà pris les devants et pourrait bien rafler la mise.

Le Napoli prend la main

Il s’agit du Napoli, même si nous vous avons pu vous confirmer l’intérêt d’autres gros clubs comme le FC Barcelone. Une tendance reprise par plusieurs médias italiens, dont Il Corriere dello Sport , qui a récemment parlé d’une possible offre de 20M€ qui serait en préparation pour Ounahi. A noter qu’un avenir en Serie A ne déplairait pas du tout au principal intéressé.

Un prêt qui a tout changé

A en croire les informations du quotidien, a différence ne se serait pas vraiment faite sur le montant de l’offre, mais plutôt sur la formule. Le Napoli serait en effet le seul club à avoir accepté les conditions du SCO d’Angers, autrement dit un transfert en janvier couplé à un prêt de six mois, avec Ounahi qui resterait donc en Ligue 1 au moins jusqu’à la fin de la saison.