Mercato - PSG : Un contrat XXL déjà prêt pour cette grosse recrue ?

Axel Cornic

Grande priorité du Paris Saint-Germain depuis le dernier mercato, Milan Skriniar n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Inter, qui souhaiterait se donner jusqu’à la fin du mois de janvier pour le convaincre. En attendant, Luis Campos prépare déjà sa nouvelle offensive pour le défenseur slovaque.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de sa génération, Milan Skriniar serait un renfort de tout premier choix pour le PSG. Ça tombe bien alors qu’une prolongation semblait être une formalité après l’échec estival des Parisiens, l’Inter n’a toujours pas réussi à lui faire signer de nouveau contrat.

Mercato - PSG : Un départ va bientôt être bouclé https://t.co/yaFOXEQzVK pic.twitter.com/pIbeszfY7U — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

L’Inter attend une réponse de Skriniar

D’après les informations de Sky Sport Italia , si au sein du club milanais on semble toujours être optimiste concernant la prolongation de Skriniar, les négociations n’avanceraient plus vraiment. La dernière offre comportant un salaire de 6M€ net plus bonus, n’aurait pour le moment pas reçu de réponse.

Le PSG toujours prêt à lui offrir 9M€ par an