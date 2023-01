Mercato - PSG : L’heure de vérité approche pour un dossier chaud de QSI

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Luis Campos pourrait frapper fort en mettant enfin la main sur N’Golo Kanté, piste de longue date de QSI. Pour autant, la route qui mène au champion du monde tricolore est semé d’embûche et le FC Barcelone serait un obstacle de taille pour le PSG.

N’Golo Kanté pourrait-il enfin devenir un joueur du PSG ? Depuis le sacre de Leicester City au printemps 2016, les hauts décideurs du Paris Saint-Germain apprécieraient le fait d’accueillir celui qui est devenu champion du monde en 2018 en Russie avec l’Équipe de France. Cependant, chaque tentative du PSG s’est soldée par un échec, Kanté ayant choisi de rejoindre Chelsea en 2016 puis d’y rester lorsque Thomas Tuchel avait fait part de son intérêt lors de son passage sur le banc du Paris Saint-Germain.

Chelsea ne lâche pas Kanté

Et si Luis Campos pouvait réussir là où ses prédécesseurs ont échoué ? Le conseiller football du PSG aurait une belle carte à jouer avec N’Golo Kanté en raison de l’expiration imminente de son contrat à Chelsea, qui ne court que jusqu’en juin prochain. Cependant, d’après The Evening Standard , les Blues auraient la ferme intention de conserver N’Golo Kanté et ce, bien que le transfert XXL d’Enzo Fernandez se profile. La volonté de Chelsea demeurerait de prolonger le contrat du milieu de terrain français.

N’Golo Kanté veut rester à Chelsea…

Toujours d’après The Evening Standard , N’Golo Kanté cultiverait le désir de rester à Chelsea comme le10sport.com vous le soulignait en octobre dernier. Le principal intéressé continuerait de discuter avec ses dirigeants pour prolonger son contrat bien qu’il ait rejeté leur proposition pour deux années supplémentaires, jugeant que le salaire proposé n’était pas à la hauteur de ses espérances.

…mais quittera l’Angleterre en cas d’échec dans les négociations, le Barça idéalement placé ?