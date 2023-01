Mercato - Real Madrid : Hazard humilié, la presse espagnole annonce une terrible nouvelle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Titularisé en seizième de finale de Coupe du Roi face à Cacereño ce mardi soir (victoire 0-1), Eden Hazard n'a pas terminé la rencontre, remplacé en début de seconde période par Álvaro Rodríguez. Une nouvelle fois décevante, l'international belge ne rentre plus dans les plans du Real Madrid, qui espère, désespérément, son transfert en 2023.

En mai dernier, Eden Hazard avait dévoilé ses ambitions au Real Madrid. « J'ai un contrat jusqu'en 2024. Mes trois premières saisons au Real Madrid ne se sont pas bien passées, donc je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire » avait-il déclaré, avant d'entamer cette nouvelle saison. Recruté contre un chèque de 115M€ en 2019, l'international belge a souvent été perturbé par les blessures, mais espérait débuter cette saison sur une bonne note. Mais force est de constater qu'Hazard n'a toujours pas convaincu ses dirigeants et Carlo Ancelotti.

Mercato - Real Madrid : Modric reçoit des offres colossales, il a tranché https://t.co/Q02kOtbaGn pic.twitter.com/O4GMDiaFhg — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

Hazard transparent face à Cacereño

Titularisé en seizième de finale de Coupe du Roi face à Cacereño, Eden Hazard est passé à côté de sa rencontre. Titularisé au poste d'ailier gauche, le joueur de 31 ans n'a pas tiré une seule fois au but et n'a pas créé aucunement le danger face pourtant à une équipe de quatrième division. « Des joueurs comme Hazard ou Rodrygo ont eu logiquement du mal. Hazard a fait un bon match pendant le temps qu'il a passé sur le terrain. Il a fait ce qu'il avait à faire » a tempéré Carlo Ancelotti après la rencontre.

Hazard se fait clasher par son adversaire

Pourtant, l'attitude d'Hazard a surpris Carmelo Mereciano. « Hazard ? C'était comme s'il se fichait du jeu. Il ne voulait pas prendre le ballon, il n'a pas couru. Il est passé totalement inaperçu » a déclaré l'entraîneur de Cacereño dans des propos rapportés par As .

Le Real Madrid espère son transfert