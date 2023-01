Mercato - PSG : Attendu par Al-Khelaïfi, il annonce la couleur pour son transfert

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi ne s’est pas caché au Qatar pendant la Coupe du monde : il admire Jude Bellingham. Du haut de ses 19 ans, le milieu de terrain du Borussia Dortmund est dans le viseur du PSG, du Real Madrid et de deux cadors anglais. Bellingham a tranché pour son avenir.

D’ici l’ouverture du mercato estival de 2023, Jude Bellingham serait susceptible d’être déjà fixé sur sa prochaine destination. Contractuellement lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2025, l’international anglais de 19 ans figurerait dans le viseur des plus grands clubs européens dont le PSG. Et ce n’est pas Nasser Al-Khelaïfi qui affirmera le contraire.

Al-Khelaïfi a déclaré sa flamme à Bellingham

Au cours d’une entrevue accordée à Sky Sports pendant le Mondial au Qatar en décembre dernier, le président du PSG affirmait un intérêt du Paris Saint-Germain pour Jude Bellingham comme en attestent les propos suivants. « L'Angleterre (est) chanceuse de l'avoir, pour être honnête. C'est l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable - sa première Coupe du monde. Il est calme et détendu, confiant - incroyable. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et (nous avons) du respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club ».

Bellingham veut être fixé avant la fin du mois de février