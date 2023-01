Mercato - PSG : Al-Khelaïfi rêve de lui, il donne son accord pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham suscite de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché tout le bien qu’il pensait de l’international anglais, mais le président du PSG devrait sortir perdant de ce dossier, à l’inverse du Real Madrid.

À 19 ans, Jude Bellingham apparaît comme l’un des joueurs les plus convoités du mercato. Le milieu du Borussia Dortmund devrait, sauf retournement de situation, quitter son club à l’issue de la saison, et plusieurs options s’offrent à lui. Liverpool ou encore le PSG le convoitent, au même titre que le Real Madrid, grand favori pour boucler ce transfert.

Accord déjà trouvé entre Bellingham et le Real Madrid ?

Selon la presse espagnole, le Real Madrid a déjà entamé les démarches pour le transfert de Jude Bellingham, déterminé pour sa part à rejoindre la formation espagnole. À en croire OK Diario , l’international anglais dispose déjà d’un accord total avec la Casa Blanca en vue de la saison prochaine. Florentino Pérez n’aurait donc plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le BVB. Un dossier qui devrait avoisiner 120M€.

Ça sent mauvais pour le PSG