Transferts - PSG : Le mercato de Keylor Navas prend feu

Arthur Montagne

Relégué à un rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas se pose de sérieuses questions sur son avenir. Et pour cause, le Costaricien ne joue plus du tout et espère retrouver du temps de jeu. Dans cette optique, l'ancien du Real Madrid pourrait trouver une porte de sortie cet hiver. Et il ne manquerait pas d'options.

L'histoire se répète pour Keylor Navas. Devenu remplaçant de Thibaut Courtois au Real Madrid, alors qu'il était dans les buts lors des trois Ligues des champions remportées sous les ordres de Zinedine Zidane, le portier costaricien avait ainsi décidé de quitter la Casa Blanca afin de retrouver du temps de jeu. En 2019, le PSG saute donc sur l'occasion pour en faire son titulaire. Mais après deux excellentes saisons, Keylor Navas voit pourtant débarquer Gianluigi Donnarumma, dont le contrat à l'AC Milan avait pris fin. Et si Mauricio Pochettino prônait l'alternance dans les buts du PSG, Christophe Galtier a clairement tranché en désignant l'Italien comme titulaire. Par conséquent, avant le match de Coupe de France vendredi contre Châteauroux, Keylor Navas n'a pas disputé la moindre minute cette saison avec le PSG.

Le Club America s'intéresse à Navas

Conscient de la situation, Keylor Navas avait tenté de quitter le PSG l'été dernier, mais son transfert à Naples avait avorté. Résultat, il pourrait de nouveau essayer de trouver une porte de sortie cet hiver. Et selon les informations de Fox Sports , le Club America serait dans le coup. Le club mexicain suivrait avec attention la situation de Keylor Navas. Reste à savoir si cette opportunité plaira à l'ancien portier du Real Madrid.

L'AC Milan préfère Navas à Rico