Mercato - PSG : Un indésirable du projet QSI va poser problème

Axel Cornic

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, Leandro Paredes a finalement été prêté à la Juventus. Pourtant, si entre-temps le milieu a remporté une Coupe du monde avec l’Argentine, ses prestations ne semblent pas du tout avoir séduit les Bianconeri, qui ne sont d’ailleurs plus obligés de lever son option d’achat fixée à 22M€.

Comme Lionel Messi, Leandro Paredes est l’un es joueurs du PSG qui a pu soulever la Coupe du monde cet hiver, au Qatar. La seule différence est que si le septuple Ballon d’Or est toujours au club, le milieu a été lui prêté l’été dernier à la Juventus… mais pourrait bien revenir dans seulement quelques mois.

Mercato - PSG : Skriniar prêt à attendre Campos ? https://t.co/BX4yOhjf02 pic.twitter.com/X5vr8sh9vA — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

La Juventus ne veut plus de Paredes

Car les médias italiens assurent depuis plusieurs mois que les Bianconeri ne seraient plus contraints de lever l’option d’achat présente dans le prêt de Paredes et qui tourne autour des 22M€. Le PSG avait en effet stipulé que cette option d’achat deviendrait obligatoire en cas de qualification de la Juventus pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Or, les Bianconeri n’y sont pas arrivés et ont été reversés en Ligue Europa.

Le PSG obligé de le brader ?