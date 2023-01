Équipe de France : Après avoir explosé au Qatar, il affole le mercato

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne devait même pas y participer dans un premier temps, Randal Kolo Muani a impressionné lors de la Coupe du monde 2022. Appelé pour remplacer Christopher Nkunku, l’attaquant de 24 ans a été buteur en demi-finale face au Maroc et auteur d’une entrée remarquée contre l’Argentine en finale. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues auprès des plus grands clubs européens.

L’été dernier, Randal Kolo Muani a quitté le championnat de France pour rejoindre la Bundesliga et l’Eintracht Francfort. Là-bas, il a grandement participé à la qualification de son équipe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avant de s’envoler pour le Qatar avec l’équipe de France. Une Coupe du monde à laquelle il ne devait même pas prendre part, avant la blessure de Christopher Nkunku. Finalement appelé par Didier Deschamps, ce dernier lui a fait confiance en le faisant entrer en jeu face au Maroc en demi-finale.

Le Bayern, Tottenham et Liverpool s’intéressent à lui

Ce qui a porté ses fruits, puisque Randal Kolo Muani avait inscrit le deuxième but des Bleus . En finale, il avait de nouveau fait son entrée en cours de match. Il s’était fait remarquer par son envie et sa détermination, qui avaient aidé l’équipe de France à se remettre dans le match. À tel point qu’aujourd’hui et seulement six mois après son arrivée à l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani est dans le viseur de plusieurs gros clubs européens, comme l’indique RMC Sport . Le Bayern Munich le suit depuis un moment, tout comme Tottenham et Liverpool.

Francfort l’estime à 60M€

Alors qu’il était valorisé à 50M€ avant la Coupe du monde, son club l’estimerait désormais à 60M€, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027. Everton serait venu aux renseignements récemment, mais Randal Kolo Muani de son côté n’est pas pressé de partir, et serait plus sensible à l’intérêt du Bayern Munich. L’été dernier, il avait repoussé les avances de Newcastle, préférant rejoindre l’Eintracht Francfort, sur les conseils de son entourage. La tendance serait plutôt à ce qu’il y reste cet hiver. Randal Kolo Muani serait d’ailleurs très motivé pour la deuxième partie de saison. Touché par les insultes racistes dont il a fait l’objet après son duel raté face à Emiliano Martinez en finale du Mondial, l’attaquant âgé de 24 ans a profité de ses quelques jours de vacances et du soutien de ses proches pour recharger les batteries.