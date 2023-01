Mercato - PSG : Jude Bellingham a choisi sa prochaine destination

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham serait dans le collimateur du PSG et du Real Madrid, entre autres. Malheureusement pour le club de la capitale, la Maison-Blanche serait actuellement en pole position pour boucler le transfert du crack anglais de 19 ans, et ce, parce que le joueur voudrait migrer vers le Santiago Bernabeu en priorité.

Alors qu'il enchaine les performances de haute volée avec le Borussia Dortmund et l'Angleterre ces derniers mois, Jude Bellingham affolerait l'Europe actuellement. En effet, le crack de 19 ans figurerait sur les tablettes des plus grosses écuries européennes, et notamment du PSG, du Real Madrid, de Liverpool, Chelsea et de Manchester City. D'ailleurs, la Maison-Blanche serait déjà très bien partie pour finaliser le transfert de Jude Bellingham.

Jude Bellingham veut signer au Real Madrid

Selon les informations d' AS , lâchées ce lundi, le Real Madrid aurait pris les devants pour le transfert de Jude Bellingham. Comme annoncé par le média espagnol, le club merengue serait le mieux placé pour rafler la mise sur ce dossier. S'ils n'auraient pas encore lancé les pourparlers avec le Borussia Dortmund, les Espagnols seraient déjà très proches du clan Bellingham. En effet, les hautes sphères du Real Madrid auraient sondé l'entourage de Jude Bellingham pour connaitre la position du joueur. Et l'international anglais voudrait signer à la Maison-Blanche d'après son clan.

Liverpool peut encore tout relancer pour Jude Bellingham