Mercato - PSG : Ce transfert colossal de Campos réglé à 95% ?

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham aurait tapé dans l'oeil de Luis Campos. Et heureusement pour le conseiller football du PSG, le crack de 19 ans serait presque assuré de quitter le BVB à l'été 2023. En effet, la direction du club de la Ruhr estime qu'il y a 95% de chances que Jude Bellingham lui annonce son départ.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund et de l'Angleterre ces derniers mois, Jude Bellingham aurait alerté le PSG. En effet, Luis Campos serait emballé par l'idée de boucler le transfert de la pépite de 19 ans, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Le BVB va rencontrer le clan Jude Bellingham

Consciente de la situation de Jude Bellingham - qui serait suivi par tous les plus grands clubs européens, dont le PSG - la direction du Borussia Dortmund voudrait très vite être fixée quant à son avenir. En effet, d'après les indiscrétions d' AS , les hautes sphères du BVB aurait programmé une réunion au sommet avec le clan Bellingham. Un rendez-vous qui devrait avoir lieu dans les prochains jours ; plus précisément avant la mini-tournée du club à Marbella, prévue le 6 janvier. Et avant le début de cet entretien avec Jude Bellingham et son entourage, la direction du club de la Ruhr connaitrait déjà les intentions du joueur.

Bellingham aurait 95% de chances d'annoncer son départ ?