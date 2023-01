Mercato - Real Madrid : Départ imminent pour Benzema ? La bombe est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup de tonnerre pour l'avenir de Karim Benzema ? A en croire certains journalistes espagnols, il n'est pas impossible que le Ballon d'Or 2022 quitte le Real Madrid à l'issue de son contrat, en juin prochain. Pourtant, des discussions avaient été entamées avec le club espagnol au sujet d'une prolongation d'une saison, soit jusqu'en 2024.

Agé de 35 ans, Karim Benzema se rapproche doucement de la retraite. Hasard ou pas, son corps commence à envoyer des messages inquiétants. De plus en plus sujet à des blessures, Benzema a loupé quelques jours d'entraînement en cette fin d'année 2022. De quoi remettre en question son avenir au Real Madrid ?

Mercato : Panique au Real Madrid, l'avenir de Benzema est relancé https://t.co/GJtG7Uyjft pic.twitter.com/ymf127LpOK — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

Toujours pas d'annonce pour la prolongation de Benzema

Récemment, certains médias espagnols avaient annoncé la prolongation imminente de Benzema au Real Madrid. Comme à son habitude avec ses trentenaires, le club espagnol envisage d'étirer son bail d'une saison, soit jusqu'en 2024. Mais certains journalistes émettent des doutes sur la continuité du Ballon d'Or 2022.

Des doutes sur la continuité de Benzema ?