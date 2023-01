Mercato - PSG : Un gros mensonge révélé dans le feuilleton Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs mois, les dirigeants du FC Barcelone, et notamment Joan Laporta ont évoqué un possible retour de Lionel Messi en Catalogne. Des sorties, qui ont donné de l'espoir aux supporters culés. Mais en réalité, l'international argentin n'a jamais été proche d'un retour. Selon les informations du 10Sport.com, le joueur devrait prolonger son contrat au PSG.

Le retour de Lionel Messi à Paris devrait permettre au PSG d'accélérer les discussions autour de sa prolongation. Comme annoncé par le10Sport.com, le club est très optimiste dans ce dossier. Certaines sources évoquent un accord de principe entre l'international argentin et le PSG. Il ne manquerait plus que la signature, qui pourrait être apposée sur le contrat dans les prochains jours. Cette prolongation mettra fin aux rumeurs sur un possible retour de Messi au FC Barcelone.

« J'aimerais qu'il revienne au Barça, j'adorerais ça »

Ces derniers mois, Joan Laporta avait multiplié les sorties pour évoquer un retour de Messi, près de deux ans après son départ. « J'aimerais qu'il revienne au Barça, j'adorerais ça, mais on ne peut pas générer de telles attentes. Il a remporté la Coupe du monde et les Catalans sont très heureux. Pour nous, il est le meilleur joueur de tous les temps. Son cœur est culé, il sera toujours lié au Barça. Qu'il revienne ou non en tant que joueur... Maintenant il est au PSG. Nous aimerions vraiment qu'il revienne au Barça, mais on verra » avait déclaré le président du Barça en décembre dernier.

Xavi avait aussi ouvert la porte

Son entraîneur, Xavi, avait emboité le pas de son président. « S'il veut (revenir à Barcelone), c'est sûr qu'il peut revenir. Pourquoi ne voudrais-je pas qu'il vienne ? Pour moi, il est toujours le meilleur joueur de football du monde » avait déclaré le technicien.

