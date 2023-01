Mercato - PSG : Un démenti tombe dans le feuilleton Messi, la vérité dévoilée

Thomas Bourseau

Cela fait à présent plusieurs semaines que l’avenir de Lionel Messi semble écrit avec une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. Un accord de principe serait déjà convenu entre les différentes parties, mais il faudrait voir toutes les clauses du contrat ainsi que le salaire. Néanmoins, tout ne devrait pas être bouclé dans les prochains jours à en croire Fabrizio Romano. Explications.

Lionel Messi est actuellement sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain. Bien qu’un accord de principe pour qu’il reste au minimum une saison supplémentaire ait été révélé par Le Parisien en décembre dernier, rien n’a été signé et tout ne serait pas encore convenu entre les dirigeants du PSG et le clan Messi au sujet du bail en question.

Une nouvelle entrevue prévue entre le PSG et Messi pour dessiner les contours de son contrat

L’occasion pour Fabrizio Romano de faire un point sur les trous à combler par les deux parties pour que cette opération soit une réussite. Sur son compte Twitter , le journaliste italien a confié ce mardi qu’une énième réunion entre le PSG et l’entourage de Lionel Messi devrait prochainement avoir lieu afin de trouver un terrain d’entente sur la durée du contrat, du salaire et des autres points contractuelles à voir.

Pas de prolongation officialisée cette semaine pour Messi