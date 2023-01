Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Messi, annonce imminente ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sacré champion du monde avec l’Argentine il y a deux semaines, Lionel Messi va bientôt trancher quant à son avenir au PSG. Selon nos informations, la tendance est à une prolongation, ce que confirme la presse espagnole qui ajoute que l’officialisation pourrait avoir lieu dès cette semaine.

Alors qu’il va faire son retour à Paris ce mardi, Lionel Messi va rapidement devoir trancher pour la question de son avenir. Un an et demi après son arrivée au PSG, l’international argentin, tout juste sacré champion du monde, se sent très bien à Paris et se voit continuer l’aventure. Pour rappel, Messi sera en fin de contrat avec le club de la capitale l’été prochain.

Prolongation annoncée cette semaine ?

Mais comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le dossier Messi avance bien et le PSG a confiance. D’après les informations du journal Marca , sa prolongation pourrait même être annoncée dès cette semaine. Le quotidien espagnol ajoute également que le PSG aurait fait son offre en début de saison.

Mercato - PSG : Le verdict final tombe pour l'avenir de Messi https://t.co/QxMqg513Pj pic.twitter.com/aDpq6hXHWv — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

Messi a choisi le PSG

Tant que rien n’est officiel, il faut rester méfiant mais le PSG semble avoir fait le plus dur, à savoir le convaincre. Au-delà de l’intérêt des pays du Golfe ou encore de la MLS, Lionel Messi voudrait bel et bien poursuivre avec le PSG.