Mercato - PSG : Le verdict final tombe pour l'avenir de Messi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait sur le point de prolonger. Selon la presse italienne, il n'y aurait aucun problème dans les négociations entre les deux parties. En effet, il ne resterait plus que quelques détails à régler pour que la Pulga paraphe son nouveau bail avec le PSG.

Arrivé librement et gratuitement en provenance du FC Barcelone à l'été 2021, Lionel Messi a signé un contrat de deux saisons avec le PSG. Malgré un bail qui se termine le 30 juin, la Pulga ne devrait pas quitter le club de la capitale de si tôt.

Lionel Messi va prolonger avec le PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a lancé les hostilités pour que Lionel Messi rempile au PSG et ne parte pas librement et gratuitement le 1er juillet. Et heureusement pour le conseiller football du PSG, les discussions avancent dans le bon sens. Alors que les deux parties sont optimistes sur ce dossier, Luis Campos devrait lancer le sprint final pour parvenir à un accord total avec le clan Lionel Messi.

Des derniers détails à régler pour finaliser l'affaire