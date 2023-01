PSG : Lionel Messi prépare du lourd pour 2023

Arthur Montagne

De retour à Paris ce mardi, Lionel Messi est attendu au tournant pour la seconde partie de saison du PSG. Et pour cause, après un début de saison éblouissant, ponctué en apothéose par le titre mondial au Qatar, La Pulga doit confirmer avec le PSG. Néanmoins, des doutes subsistent quant à la motivation de la star argentine après avoir décrocher le Graal. Mais tous les signaux sont au vert pour continuer de voir le grand Messi à Paris.

Après une dizaine de jours de repos dans la foulée du sacre mondial obtenu au Qatar, Lionel Messi fait son grand retour à Paris ce mardi. Il devra toutefois attendre mercredi matin pour retrouver ses coéquipiers qui bénéficient d'un jour de récupération supplémentaire. Et le récent champion du monde sera très attendu pour la seconde partie de saison avec le PSG.

Une prolongation actée dans les prochains jours ?

Et cela devrait débuter par une grande nouvelle à savoir une prolongation de contrat. Comme révélé par le10sport.com, dès le mois d'octobre, les discussions entre Lionel Messi, dont le bail s'achève en juin prochain, et le PSG, ont débuté pour une prolongation. Et dans la foulée de la Coupe du monde, tout s'est accéléré. Le Parisien , qui révélait ces derniers jours l'existence d'un accord de principe pour une prolongation, ajoute que maintenant qu'il est de retour à Paris, Lionel Messi va pouvoir finaliser les négociations avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

«Il se sent très bien et il est très motivé»

Par conséquent, Lionel Messi va très probablement prolonger son contrat au PSG. Mais cela ne suffira pas pour totalement rassurer les supporters parisiens au sujet de la motivation de la Pulga après avoir atteint le but de sa vie, à savoir remporter la Coupe du monde avec l'Argentine. Néanmoins, au sein du PSG, on se veut plus que rassurant. « Il se sent très bien et il est très motivé », assure une source proche du club de la capitale pour Le Parisien . Et au sein de l'entourage de Lionel Messi, on tient également le même discours en précisant que le numéro 30 du PSG n'a pas vécu le titre mondial comme une libération, à l'inverse du sacre à la Copa America en 2021, son premier trophée majeur avec l'Argentine.

