Mercato - OM : Tudor lâche une grosse annonce, les plans de Longoria sont chamboulés

Après la Coupe du monde, l’OM a parfaitement relancé la machine en enchaînant deux probantes victoires. D’abord contre Toulouse (6-1) puis face à Montpellier (2-1). Par conséquent, le club phocéen est parfaitement lancé dans la course au podium et le secteur offensif brille malgré les absences et les départs dans ce secteur de jeu. De quoi chambouler le mercato d’hiver à Marseille ?

Avec les départs de Gerson et Luis Suarez, combinés à la blessure d'Amine Harit, l'OM est très attendu sur le mercato cet hiver. Néanmoins, bien que privé de ces trois joueurs, ainsi que de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, en phase de reprise après la Coupe du monde, le club phocéen vient de réaliser deux belles victoires contre Toulouse (6-1) puis face à Montpellier (2-1). Les remplaçants tels que Cengiz Under ou Dimitri Payet ont répondu présents au point de pousser Igor Tudor à changer de discours.

Tudor finalement satisfait son effectif ?

« Je suis content du présent. Nous avons marqué huit buts en quatre matchs, dans le domaine offensif ça va bien. Non sérieusement on essaie de faire ce qui est possible de faire mais en janvier, ce n’est pas facile », confiait l'entraîneur de l'OM au micro de Prime Vidéo .

