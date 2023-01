Mercato - OM : Un transfert déjà acté par Longoria ?

Hugo Chirossel

Prêté à l’OM jusqu’à la fin de la saison, Ruben Blanco devrait rester à Marseille, malgré le désir du Celta Vigo de le faire revenir cet hiver. Il pourrait même poser ses valises un peu plus longtemps dans la cité phocéenne. En effet, Pablo Longoria réfléchirait à la possibilité de recruter le gardien âgé de 27 ans définitivement.

L’Olympique de Marseille a enchaîné lundi soir sur la pelouse de Montpellier. Les hommes d’Igor Tudor se sont imposés par un but d’écart (1-2) et reviennent à quatre points du RC Lens, tombeur du PSG dimanche (3-1). Avec la blessure d’Amine Harit et le départ de Gerson, l’entraîneur croate attend maintenant des renforts.

Le Celta Vigo voulait récupérer Blanco

Igor Tudor a avoué après la victoire des siens que l’OM essaye « de faire ce qui est possible, ce n’est pas facile en janvier ». Il devrait commencer par conserver son gardien remplaçant. Doublure de Pau Lopez, le Celta Vigo souhaitait rapatrier Ruben Blanco cet hiver.

L’OM veut le recruter définitivement