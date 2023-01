Mercato - OM : Proche d’un transfert, il revit avec Igor Tudor

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il était proche d’un départ l’été dernier, Cengiz Ünder est finalement resté à l’OM. Malgré une première partie de saison en demi-teinte, l’international turc refait son apparition dans le onze de départ et il enchaîne les belles performances. Après la victoire à Montpellier, Igor Tudor lui a tiré son chapeau, même s’il attend toujours plus de l’ancien joueur de l’AS Roma.

Titulaire presque indiscutable sous le mandat de Jorge Sampaoli, Cengiz Ünder a passé un été compliqué. Pas très « Igor Tudor compatible » sur le papier, l’international turc a même failli quitter l’OM dans le cadre d’un échange avec Ruslan Malinovskyi, le milieu offensif de l’Atalanta Bergame. Finalement, le deal ne s’est pas fait et Ünder est resté à Marseille.

Ünder de retour aux affaires

Souvent remplaçant en première partie de saison, l’attaquant marseillais profite de la blessure d’Amine Harit depuis la reprise. Titulaire deux fois de suite, Cengiz Ünder va mieux et vient de délivrer la plus belle prestation de sa saison contre Montpellier. Impliqué sur les deux buts de l’OM, l’ancien joueur de l’AS Roma a été félicité par Igor Tudor, même si son coach est encore exigent.

« Il pourrait marquer à chaque match de championnat »