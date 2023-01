Mercato - OM : Longoria et Tudor envisagent un gros transfert

Arthur Montagne

Avec les départs de Gerson et Luis Suarez, ainsi que la blessure d’Amine Harit, l’OM compte bien se renforcer sur le mercato cet hiver. En conférence de presse, Igor Tudor a confirmé avoir évoqué avec Pablo Longoria la possibilité de recruter un attaquant en janvier. Un dossier qui s’annonce toutefois compliqué.

Cet hiver, l'OM devrait être actif sur le mercato. Et pour cause, avec les départs de Gerson et Luis Suarez, ainsi que la grave blessure d'Amine Harit, l'effectif marseillais s'est largement affaibli. Igor Tudor attend donc des renforts cet hiver.

«On travaille dessus et on verra dans les prochaines semaines»

« En ce qui concerne les joueurs qui partiront, c’est déjà presque défini. Pour ceux qui doivent arriver, on travaille dessus et on verra dans les prochaines semaines », lance l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant d'évoquer l'éventualité de trouver un attaquant.

«Un attaquant ? C’est une option et on en a parlé»