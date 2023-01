Mercato - OM : Révélations sur les dessous de l’opération Gerson

Thibault Morlain

Pendant longtemps, l’OM et Flamengo n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le prix du transfert de Gerson. Finalement, un terrain d’entente a pu être trouvé et voilà que ce mardi, l’officialisation est tombée. Voilà donc le Brésilien de retour à Flamengo et suite à cette annonce, des précisions ont été apportées concernant le montant de l’opération Gerson.

Il en aura fallu du temps, mais Gerson a aujourd’hui le sourire. Malheureux depuis le début de la saison à l’OM où il jouait très peu avec Igor Tudor, le Brésilien souhaitait faire ses valises durant le mercato hivernal. Il avait d’ailleurs une priorité : retourner à Flamengo. Mais comme le10sport.com vous l’avait révélé, un accord était très compliqué à trouver, notamment concernant la valuation du transfert de Gerson. Alors que le club carioca proposait initialement 12M€, Pablo Longoria campait lui sur ses positions et le prix de 20M€. Mais le temps est passé et chacun semble avoir fait un pas vers l’autre puisque ce mardi 3 janvier, l’officialisation est tombée : Gerson est de retour à Flamengo où il a signé jusqu’en décembre 2027.

Mercato - OM : Le message de Gerson après son transfert https://t.co/yqifZz6cWb pic.twitter.com/Szs15TJhen — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

L’OM s’en sort financièrement

C’est donc désormais officiel, Gerson est de retour à Flamengo, quittant ainsi l’OM après avoir passé un an et demi avec le club phocéen. Mais l’une des questions est donc de savoir à quelle hauteur se situe le prix du transfert de Gerson alors que les deux clubs n’arrivaient initialement pas à se mettre d’accord sur un montant. A ce propos, Le Phocéen apporte une très grosse précision, annonçant que l’OM aurait quasiment récupéré la totalité de sa mise initiale pour Gerson.

20M€ pour Gerson ?