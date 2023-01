Mercato - Officiel : L'OM boucle un gros transfert

Arthur Montagne

Comme attendu ces derniers jours, Gerson va bien faire son retour à Flamengo. Le milieu de terrain de l'OM, qui n'entrait plus dans les plans d'Igor Tudor, quitte le club phocéen seulement un an et demi après son arrivée. Son transfert est désormais officiel.

C'était un secret de Polichinelle. Ecarté par Igor Tudor, Gerson a affiché son souhait de quitter l'OM avant la Coupe du monde. Le milieu de terrain s'est donc rendu au Brésil dans l'espoir d'un dénouement positif des négociations entre Flamengo et l'OM. En vain dans un premier temps, les deux clubs ne parvenant pas à trouver un terrain d'entente sur le montant du transfert. Mais finalement, tout s'est arrangé.

Gerson rejoint Flamengo

En effet, l'OM et Flamengo viennent d'officialiser l'accord pour le transfert de Gerson. « Le milieu brésilien est transféré à Flamengo. L’OM lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure », écrit le club phocéen par le biais d'un communiqué.

COMEMORA, NAÇÃO! O primeiro contratado pra 2023 a gente já conhece e não é de hoje. @GersonSantos08 VOLTOU PRO MENGÃO! #TudoDeNovo 🃏 pic.twitter.com/XbieWdltb1 — Flamengo (@Flamengo) January 3, 2023

𝗕𝗼𝗮 𝘀𝗼𝗿𝘁𝗲 @GersonSantos08 🇧🇷Le milieu brésilien est transféré à @Flamengo . L’OM lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure 👏 pic.twitter.com/tAkrQ8YiQk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 3, 2023

Le départ de Sampaoli a fait mal à Gerson

Gerson ne sera donc resté qu'un an et demi à l'OM. Recruté à la demande de Jorge Sampaoli durant l'été 2021 pour plus de 20M€, le milieu de terrain brésilien a été le grand perdant du changement d'entraîneur en fin de saison dernière. N'entrant plus dans les plans d'Igor Tudor, Gerson essaiera donc de se relancer dans son ancien club.