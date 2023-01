Transferts - OM : Le message énigmatique de Tudor sur le mercato de Longoria

Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria n’a jamais réellement chômé sur le marché des transferts. En revanche, pour ce qui est de cette fenêtre hivernale du marché, il se pourrait qu’elle ne soit pas très active dans le sens des arrivées. Et ce n’est pas Igor Tudor qui va donner des indices sur d’éventuelles recrues.

Fidèle à ses habitudes, Pablo Longoria semble être particulièrement actif en coulisse alors que le mercato hibernal a ouvert ses portes ces dernières heures. Le président de l’OM avait bouclé les venues de Sead Kolasinac en janvier 2022 ainsi que celle de Cédric Bakambu. En 2021, bien qu’il n’était pas encore président, avait bouclé le prêt d’Arkadiusz Milik notamment. À quoi faut-il s’attendre cet hiver ?

Tudor laisse planer le doute pour le mercato

Au rayon des départs, Gerson et Isaak Touré sont déjà plus proches que jamais d’un départ, le premier à Flamengo et le dernier cité à Auxerre en prêt. Pour ce qui est des arrivées, peu d’indices ont été donné par Igor Tudor en conférence de presse samedi. Et ce lundi après la victoire de l’OM face à Montpellier à la Mosson (2-1), David Astorga n’a pas vraiment eu plus de chances.

«Ce n’est pas facile en janvier»