Mercato - OM : Longoria totalement largué pour cette révélation du Mondial ?

Révélé sous le maillot du Maroc, Azzedine Ounahi n'a que très peu de chances de terminer la saison à Angers. Le milieu de terrain dispose de nombreuses touches, en France, mais aussi à l'étranger. Agé de 22 ans, le milieu de terrain, de retour en France, devrait prendre une décision dans les prochaines semaines. Voilà le topo dans ce dossier Ounahi.

A l'instar de Sofyan Amrabat ou encore de Yassine Bounou, Azzedine Ounahi est l'une des révélations du dernier Mondial. Sa côte a grimpé en flèche après le parcours héroïque du Maroc au Qatar. Désormais, Angers apparaît comme trop petit pour le joueur de 22 ans, qui a désormais les étoiles plein les yeux. « Il y a de telles sollicitations, surtout pour Azzedine qu'il aura du mal à dire non et que nous on aurait également du mal à dire non et à retenir le joueur qui aura sûrement envie de partir. Aujourd'hui, on a deux clubs français qui sont dessus » a déclaré le président du SCO Saïd Chabane.

L'OM s'attaque à Ounahi, mais...

Parmi eux, l'OM de Pablo Longoria. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité et confirmé par Area Napoli , le club phocéen s'est manifesté dans ce dossier Ounahi. Mais l'opération s'annonce particulièrement complexe en raison du prix du joueur (environ 20M€ selon Area Napoli ). Selon toute vraisemblance, l'international marocain se dirige plutôt vers un départ à l'étranger.

Le Napoli dans ce dossier Ounahi

Toujours selon les informations exclusives du 10Sport.com, le Napoli serait en pole position dans ce dossier Ounahi. Toutefois, Area Napoli précise que le club italien discute avec le joueur d'une arrivée en fin de saison. Et pour cause, ce dernier dispose d'un statut d'extracommunautaire, ce qui complique sa venue à Naples.

Brighton s'immisce dans ce dossier