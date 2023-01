Mercato : Les incroyables annonces sur l'opération Cristiano Ronaldo

Hugo Chirossel

Après avoir résilié son contrat avec Manchester United à la fin du mois de novembre, Cristiano Ronaldo a officiellement été présenté mardi sous les couleurs de son nouveau club, Al-Nassr. Durant cette conférence de presse, Musalli Al-Muammar, président de la formation saoudienne, a révélé les dessous de l’accord avec le quintuple Ballon d’Or.

« En Europe, mon travail est fini. Pour moi, c’est un nouveau challenge. Je suis heureux qu’Al-Nassr m’offre cette opportunité pour développer les futures générations . » Mardi, Cristiano Ronaldo a justifié son choix de rejoindre Al-Nassr. Libre depuis son départ de Manchester United, le Portugais s’est engagé avec le club saoudien jusqu’en juin 2025, le tout contre 200M€. Également présent lors de cette conférence de presse, Musalli Al-Muammar s’est exprimé sur l’arrivée du quintuple Ballon d’Or au sein de son club.

« Il est le meilleur joueur de l’histoire du football »

Le président d’Al-Nassr a d’ailleurs indiqué que Cristiano Ronaldo ne bénéficierait pas d’un traitement de faveur : « Ronaldo a demandé pendant les négociations à être traité comme le reste de ses coéquipiers, en termes de récompenses et de règlements du club », a-t-il déclaré. En ce qui concerne les montants de cette opération, Musalli Al-Muammar estime que l’attaquant portugais est « le meilleur joueur de l'histoire du football, il est donc normal qu'il soit le plus élevé en termes de coût salarial et c'est quelque chose qu'il mérite vraiment . »

« Beaucoup de choses seront connues dans les prochains jours »