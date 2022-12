Mercato - Real Madrid : Hazard fait halluciner Ancelotti

Pierrick Levallet

Depuis quelques années maintenant, Eden Hazard vit un véritable calvaire au Real Madrid. Le joueur de 31 ans n'arrive pas à s'imposer et apparaît même comme un indésirable aux yeux de la direction. Pourtant, le Belge n'a pas perdu espoir, bien au contraire. L'ancien de Chelsea est revenu de la Coupe du monde bien déterminé à regagner la confiance de Carlo Ancelotti.

Arrivé au Real Madrid avec le statut de galactique, Eden Hazard n’a pas du tout répondu aux attentes placées en lui. Irrégulier et trop souvent blessé, le joueur de 31 ans est rapidement devenu indésirable chez les Merengue . En fin de contrat en juin 2024, le Belge pourrait voir le club madrilène le pousser vers la sortie très prochainement.

Un transfert en janvier pour Hazard ?

En effet, ESPN a récemment révélé que le Real Madrid était vendeur. La Casa Blanca ne serait d’ailleurs pas contre un transfert dès le mois de janvier pour Eden Hazard. Mais de son côté, l’ancien de Chelsea n’a pas perdu espoir de s’imposer au Real Madrid. Et il viendrait de sonner le glas de la révolte.

Hazard a choqué tout le monde au Real Madrid