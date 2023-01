Mercato - PSG : Un compatriote a réclamé son transfert, Neymar l’a snobé

Thomas Bourseau

Alors que son avenir au PSG s’écrivait à l’époque en pointillés, Neymar avait publiquement été invité à signer à Newcastle par le biais de son compatriote brésilien Joelinton. Cependant, il n’aurait pas fallu attendre longtemps pour que la star du PSG rejette les avances des Magpies.

Avant de retrouver une forme optimale lors de la première partie de saison sous les ordres de Christophe Galtier au PSG, Neymar semblait être poussé vers la sortie par la direction du Paris Saint-Germain l’été dernier et particulièrement par le conseiller football du club de la capitale : Luis Campos. Neymar a été annoncé du côté de Chelsea et de Newcastle entre autres.

Compatriote de Neymar, Joelinton l’avait incité à le rejoindre à Newcastle

D’ailleurs, un compatriote du Brésilien avait ouvert la porte de Newcastle à Neymar, à savoir Joelinton en juillet dernier. « Nous pouvons lui faire une place bien sûr. C’est une idole, il est énorme dans le monde du football. L’invitation est faite. Ney, si tu écoutes cela, tu peux venir. Je peux courir pour toi. J’espère que l’entraîneur va l’appeler. Le numéro 10 est là et l’attend. Je vais envoyer un message à Bruno (Guimaraes). Bruno a son contact, il peut lui envoyer un message invitant Neymar à jouer ici ».

Neymar a recalé Newcastle