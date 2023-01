PSG : Le grand retour de Messi approche, Galtier lâche ses vérités

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour à Paris cette semaine après avoir bien fêté le sacre mondial de l’Argentine, Lionel Messi devra attendre un peu pour retrouver les terrains. L’attaquant du PSG est espéré la semaine prochaine contre Angers. Christophe Galtier en a dit un peu plus sur l’état de forme de la Pulga avant le match contre Châteauroux.

Sacré champion du monde avec l’Argentine au Qatar, Lionel Messi a pris du repos pour profiter des fêtes mais surtout fêter son titre. En début de semaine, Messi a fait son retour au centre d’entraînement du PSG où il a été accueilli en héros par ses coéquipiers. Maintenant, l’ancien joueur du FC Barcelone doit se remettre en jambes afin de reprendre la compétition au plus vite avec le PSG. Si les prochains rendez-vous n’ont rien de très urgent, Lionel Messi devra absolument être prêt pour affronter le Bayern Munich en février prochain.

Christophe Galtier fait sans la MNM

Absent du déplacement à Châteauroux, Lionel Messi pourrait être disponible contre Angers la semaine prochaine. C’est en tout cas ce qu’espère Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, qui doit faire sans son trio de stars. Neymar soigne sa cheville alors que Kylian Mbappé est toujours à New-York, en vacances, lui qui n’avait quasiment pas pris de repos après la Coupe du monde.

« On espère l’avoir en grande forme pour le match suivant »