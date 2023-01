PSG : Après l'accueil réservé à Messi, Galtier lâche ses confidences

Hugo Chirossel

Champion du monde avec l’Argentine, Lionel Messi a pu profiter de quelques jours de repos bien mérités avant de faire son retour à Paris cette semaine. Le PSG lui a d’ailleurs réservé un très bel accueil mercredi, lorsqu’il a repris le chemin de l’entraînement. Interrogé à son sujet en marge de la rencontre face à Châteauroux, Christophe Galtier a confié que la Pulga avait été très touchée.

Lionel Messi est de retour. Si le septuple Ballon d'Or a repris l’entraînement, il n’est en revanche pas présent ce vendredi, pour la rencontre de Coupe de France face à Châteauroux. Après son sacre au Qatar, la Pulga est revenue au PSG cette semaine.

« Il a été très touché »

Lionel Messi a d’ailleurs reçu un énorme accueil pour son retour à l’entraînement. Le staff et les joueurs présents avaient formé une haie d’honneur pour l’accueillir, ce qui l’a particulièrement touché, comme l’a confié Christophe Galtier au micro de beIN Sports . « I l a été fêté, il a été très touché et on était très heureux nous de le revoir. Très serein, très relâché, heureux », a confié l’entraîneur du PSG, en marge de la rencontre face à Châteauroux.

🏆 Coupe de France⚽ Christophe Galtier : "C'est le moment pour les jeunes joueurs de s'exprimer au plus haut niveau"#LBCPSG pic.twitter.com/DjFhzgtVDu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 6, 2023

« Un grand merci à mes coéquipiers et à tous les membres du club »