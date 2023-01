Mbappé, Messi et Neymar absents au PSG, une polémique éclate

La rédaction

Ce vendredi soir (21h), le PSG se déplace à Châteauroux pour son 32e de finale de Coupe de France. Une affiche que seule cette compétition peut assurer entre un cador européen et un pensionnaire de National. Toutefois, l'effectif parisien sera privé de ses trois stars offensives Messi, Neymar et Mbappé, ce qui est une réelle déception pour Châteauroux.

Actuellement 14e de National, Châteauroux reçoit l'ogre parisien ce vendredi soir en 32e de finale de Coupe de France. Le match d'une vie pour de nombreux joueurs du club de l'Indre ainsi que pour son entraîneur qui s'est exprimé ce jeudi sur l'absence de nombreux cadres du PSG.

«Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas tout le monde»

Au Stade Gaston Petit de Châteauroux, l'ambiance promet d'être folle malgré l'absence de Messi, Neymar et Mbappé, ce que regrette l'entraîneur de la Berrichonne : « J'aurais évidemment eu envie de rencontrer les plus grands. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas tout le monde, pour les supporters qui viennent aussi pour voir cette grande équipe» , a confié Maxence Flachez dans des propos rapportés par l'Equipe .

«Il y aura d'autres joueurs sur le terrain qui sont aussi très bons»