L’ASSE se fait recaler sur le mercato

Thibault Morlain

Déjà 3 recrues pour l’ASSE lors de ce mercato hivernal. Derniers de Ligue 2, les Verts s’activent pour se renforcer et éviter la catastrophe : la relégation en National. Laurent Batlles peut donc désormais compter sur de nouvelles armes. Mais voilà que cela n’a tout de même pas été simple pour l’ASSE qui a essuyé certains refus.

Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur… L’ASSE a déjà enregistré de gros renforts durant ce mercato hivernal. Pour les Verts, se renforcer était obligatoire afin de tenter de se maintenir en Ligue 2. Ça s’est donc activé dans le Forez. Mais le marché des transferts est encore loin d’être terminé. Si l’ASSE compte encore se renforcer, il faut aussi faire avec certains échecs…

Mercato - ASSE : Pour boucler son transfert, il a fait un énorme sacrifice https://t.co/tFXVMd3aDw pic.twitter.com/6sMe2quVh3 — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

« Nous essuyons aussi des refus »

En conférence de presse, Loïc Perrin a d’ailleurs dévoilé que l’ASSE avait connu des échecs sur le mercato. « Nous essuyons aussi des refus, c’est tout a fait logique mais il y a encore des joueurs qui considèrent que Saint-Étienne est un grand club », a-t-il ainsi reconnu.

« On espère qu’on va se renforcer »