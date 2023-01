Cristiano Ronaldo fait une demande sur le mercato, la réponse tombe

Pierrick Levallet

Sans club après la rupture de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a signé à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Et à peine arrivé, l'attaquant de 37 ans réclamerait quelques joueurs sur le mercato. Le Portugais voudrait notamment que Pepe le rejoigne. Mais visiblement, le FC Porto ne semble pas vraiment favorable à l'idée de laisser partir son défenseur central.

En plein malaise à Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est servi de la Coupe du monde au Qatar pour claquer la porte. Les Red Devils , après avoir été clashés par l’attaquant de 37 ans, n’ont pas eu d’autre choix que de rompre le contrat du quintuple Ballon d’Or. Sans club, Cristiano Ronaldo a donc opté pour une aventure en Arabie Saoudite. L’ancienne star du Real Madrid s’est engagée du côté d’Al-Nassr. Et à peine arrivé, Cristiano Ronaldo aurait quelques exigences sur le mercato.

Mercato : Après son transfert, Cristiano Ronaldo fait une première victime https://t.co/AqiFuwoWn0 pic.twitter.com/VybzIPnMqf — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Cristiano Ronaldo réclame Pepe à Al-Nassr

D’après les informations de MARCA , Cristiano Ronaldo commencerait déjà à réclamer le recrutement de quelques joueurs à Al-Nassr afin de former une équipe compétitive. Dans cette optique, l’attaquant de 37 ans aurait demandé à ce que le club saoudien aille chercher Pepe, qui évolue du côté du FC Porto. Les deux joueurs se connaissent très bien pour avoir longtemps évolué ensemble au Real Madrid et avec la sélection portugaise. En fin de contrat en juin prochain, Pepe pourrait se laisser tenter par une expérience en Arabie Saoudite étant donné qu’il aura 40 ans en février prochain.

«Pepe représente trop pour le club»