Nouvelle révélation sur le contrat XXL de Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Étant sans club après la Coupe du monde suite à sa rupture avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a signé le plus gros contrat de l'histoire du football en Arabie saoudite. Le Portugais s'est engagé à Al-Nassr et percevra un salaire pharaonique. D'ailleurs, une autre mission a été confié à l'attaquant de 37 ans, et il sera très sérieusement rémunéré pour cela.

N’étant plus satisfait de sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est totalement lâché avant la Coupe du monde. Le Portugais a lâché ses vérités sur le club et son entraîneur. Les Red Devils n’ont donc pas eu le choix que de résilier son contrat en plein Mondial. Cristiano Ronaldo a alors pris le temps de la réflexion pour son avenir. Et il a fini par s’engager en Arabie saoudite.

Après Ronaldo, Al-Nassr prépare du lourd sur le mercato https://t.co/6N6lAEmEJG pic.twitter.com/fzAoxYeZ39 — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Cristiano Ronaldo signe le plus gros contrat de l’histoire

L’attaquant de 37 ans s’est envolé à Al-Nassr et poursuivra donc sa carrière en dehors de l’Europe. Le quintuple Ballon d’Or a d’ailleurs signé le contrat le plus onéreux de l’histoire du football. Mais il devrait toucher encore plus d’argent grâce à une autre mission qui lui a été confiée.

Un contrat à 400M€ à Al-Nassr ?