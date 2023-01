Après Ronaldo, l’Arabie saoudite déroule le tapis rouge pour Messi

Alors que la Coupe du monde est terminée, Lionel Messi n'a toujours pas donné sa réponse pour son avenir. Luis Campos continue d'avancer pour sa prolongation au PSG, mais l'Argentin pourrait en décider autrement. Cristiano Ronaldo vient tout juste de rejoindre l'Arabie Saoudite, et il pourrait être suivi par La Pulga très prochainement.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. L’Argentin se sentirait plutôt bien dans la capitale et ne serait pas contre prolonger. Cependant, le joueur de 35 ans n’aurait pas encore tranché pour son avenir, alors que la Coupe du monde est terminée. Et une idée folle commence à émerger sur le mercato.

🚨🔥 Everything confirmed: the 🇸🇦 Football Federation would dream of having both Cristiano #Ronaldo and #Messi in their league.📌 In the next months important moves are expected for the 🇦🇷 player.🐓⚽ #Transfers https://t.co/VibVj76kjh pic.twitter.com/YwjBeoRakb